Se Teunresta la priorità assoluta per la Juventus, ogni giorno che passa l’ala del Porto,, si fa sempre più desiderabile per i bianconeri. Le motivazioni sono sia tecniche che economiche. Con l’addio di Matías Soulé e la situazione contrattuale incerta di Federico Chiesa, che scade nel 2025, la Juventus ha bisogno di almeno un attaccante esterno. Se la cessione di Chiesa dovesse concretizzarsi, potrebbero diventare due.Alla Continassa, l'obiettivo è quello di ottenere due ali al prezzo di una. Il direttore sportivo Cristianosta lavorando su diversi fronti, con un occhio agli investimenti e l’altro ai prestiti last minute. Tra le opzioni in considerazione, oltre adel Porto e Karimdel Borussia Dortmund, ci sono anche Jadondel Manchester United e Domenico, che dopo la retrocessione del Sassuolo è ancora in fase di riabilitazione post infortunio.