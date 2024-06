Juventus, rinnovo Adrien Rabiot, cosa filtra



Juventus, quali sostituti per Rabiot?

Mancano quattordici giorni alla scadenza del contratto di Adrien. Il 30 giugno infatti è la data di scadenza. Adrien aveva dichiarato che avrebbe preso una decisione riguardo il suo futuro prima. Anche se, l'Europeo in Germania è iniziato due giorni fa e la risposta a Torino ancora non è stata recapitata. La Juventus comunque ha presentato ad Adrien ed in particolare alla mamma-agente Veronique, una proposta di rinnovo per il giocatore.La dirigenza bianconera sembra speranzosa per il rinnovo del centrocampista francese. Come riferisce oggi Tuttosport però la settimana scorsa il direttore tecnico del Milan Geoffreyha chiamato la mamma Veronique per sondare il terreno riguardo il futuro del figlio. Mossa decisamente poco gradita dagli ambienti Juventus. L'attesa cresce, Adrien a breve dovrà decidere. I rapporti consono molto buoni fin dai tempi del PSG e potrebbe convincerlo a restare.I nomi che potrebbe sondare la Juventus per sostituire Adrien sono quello di Fofana e quello di Khephren Thuram.