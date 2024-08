Oggi si preannuncia una giornata cruciale per il mercato della. È prevista la conclusione dell'operazione di prestito di Fabioal, un passo importante per il giovane talento che avrà l'opportunità di acquisire esperienza con la maglia del Grifone. Contestualmente, è attesa anche l'ufficializzazione del rinnovo di Weston, che prolungherà il suo contratto con i bianconeri fino al 2026. Questo rinnovo rappresenta un segnale forte della volontà del club di mantenere il centrocampista americano come parte fondamentale della rosa, confermando così il suo ruolo chiave nella progettazione futura della squadra.