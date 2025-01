Gli sforzi delper ingaggiare Randalstanno diventando sempre più concreti. I Red Devils sono ora determinati a fare tutto il possibile per assicurarsi il trasferimento dell'attaccante durante la finestra di mercato invernale. Recentemente, ci sono stati colloqui molto specifici con il suo entourage e le negoziazioni dirette con il Paris Saint-Germain sono previste nei prossimi giorni. Il Manchester United sta considerando una formula di prestito, preferibilmente con un'opzione di acquisto. Altri club ancora in corsa per il giocatore includono Chelsea, Aston Villa, Tottenham, Juventus, Milan e altre squadre, rendendo la trattativa molto competitiva. Lo riporta Sky Germania.