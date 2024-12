Fikayo, legato al Milan fino al 2027 con un contratto da 3,5 milioni annui, potrebbe lasciare già a gennaio. La, interessata al difensore, monitora la situazione, nonostante la trattativa appaia complessa. I bianconeri potrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto, come accaduto con Kalulu, ma servirà l'accordo con il Milan. Un’occasione per discutere potrebbe essere la semifinale di Supercoppa Italiana del 3 gennaio 2025, in Arabia Saudita. L’incontro tra Cristiano Giuntoli e i dirigenti rossoneri, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic, potrebbe rappresentare il momento chiave per avviare un’operazione di mercato strategica. Lo racconta Tuttosport.