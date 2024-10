Juve, i numeri di ottobre in attacco parlano chiaro

Riscatto, ripartenza, conferme. Si può dire in tanti modi, ma il concetto della Juventus di questi giorni è chiaro. La sconfitta con loha segnato un punto, perché i bianconeri non avevano ancora perso con Thiago Motta. Proprio questo punto, però, deve essere simbolo di, perché la Juve si trova davanti a uno scenario inedito in una delle settimane più importanti della stagione. Contro l'Inter la Juve deve puntare a riscattarsi dopo una prestazione molto opaca, che ha rispecchiato soprattutto ilDi fronte ai numeri non si può dire molto. Sono oggettivi, nel bene e nel male. E in questo caso non sono dei migliori. Conancora da affrontare, a ottobre la Juve ha segnato 3 gol su azione, tutti nella stessa partita contro il. Da lì, un rigore e un autogol contro. Tradotto, una grande fatica a concretizzare. Nel derby d'Italia ci sarà la prima occasione per migliorare questo risultato, e il test è uno dei più difficili di tutta la stagione.

