Juventus-Atletico Madrid, le probabili scelte di Thiago Motta

Juventus-Atletico Madrid, la probabile formazione

La Juventus è pronta a concludere il programma delle amichevoli pre-campionato, con un ultimo impegno previsto per domenica alle 15:00 contro. La partita si terrà a Goteborg, in Svezia, e rappresenterà l’ultima occasione per i bianconeri di affinare la preparazione prima dell'inizio ufficiale della stagione.Nonostante ci possa essere ancora spazio per qualche allenamento congiunto alla Continassa, la sfida contro l’Atletico sarà il test più significativo per valutare lo stato di forma della squadra. Thiago Motta, alla guida della Juventus, approfitterà di questa partita per fare le prove generali in vista del debutto in campionato contro il Como, previsto per il 19 agosto. Sarà un’occasione cruciale per vedere all’opera i nuovi innesti e per testare le soluzioni tattiche su cui lo staff tecnico ha lavorato durante la preparazione estiva.Poco da inventare per Thiago Motta che aspetta rinforzi dal mercato e, quindi, lavora con un gruppo che ancora non si può definire completo. Presumibilmente, non ci saranno molte novità rispetto alla tradizionale amichevole contro la Next Gen. E, quindi, in porta spazio a Di Gregorio con Danilo e Cambiaso sulle corsie esterne; al centro spazio a Gatti e Bremer sul centro sinistra. In mezzo al campo, la coppia Thuram, Locatelli; ma attenzione alla sorpresa Fagioli che, però, non è apparso particolarmente brillante. Qualche metro più avanti agirà Douglas Luiz con Weah ala a destra e Yildiz a sinistra che avranno il compito di innescare Vlahovic.