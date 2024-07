Con Dean Huijsen e Matias Soulé prossimi alla partenza, Cristianopuò ora concentrarsi con maggiore determinazione sul mercato in entrata. La settimana che inizia oggi sarà cruciale per finalizzare le operazioni che la Juventus intende concretizzare per rinforzare la rosa di Thiago Motta.Il primo passo riguarda la difesa. Laha raggiunto un'intesa di massima con il Nizza per Jean-Clair, prevedendo un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo. Restano da definire i dettagli economici dell'operazione: si stima un costo complessivo di 30-35 milioni di euro, ma è necessario stabilire la quota per il prestito oneroso e quella per il riscatto. Inoltre, i francesi potrebbero richiedere una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.Per quanto riguarda Teun, la strada è ancora lunga. Giuntoli è pronto a iniziare i contatti ufficiali con l’Atalanta, che finora ha mantenuto una posizione ferma. Attualmente c'è una differenza dio tra la richiesta di 60 milioni da parte dell'Atalanta e la proposta della Juventus di 40-45 milioni. Tuttavia, si prevede che la trattativa entri presto nel vivo, con possibili sviluppi a breve.