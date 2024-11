Aston Villa, perchè McKennie li ha rifiutati?



McKennie, da fuori rosa a pedina chiave

Una di quelle storie che hanno infuriato i tifosi nel corso della sessione estiva di calciomercato è sicuramente il rifiuto di Weston. Lo ricorderete tutti: trattativa ben avviata con l'Aston Villa per arrivare a, approdato poi a Torino insieme alla compagna Alisha Lehmann. Samuel Iling Junior e Weston per arrivare al brasiliano. Quando tutto però sembrava delineato e si stavano limando gli ultimi dettagli ecco che è arrivato il no di Wes.Le parti infatti non sono riuscite a sciogliere il nodo dell'ingaggio del centrocampista texano classe 1998. Le cifre per il trasferimento con la Juventus erano già concordate ed addirittura si parlava già di data delle visite mediche. Wes dopo il prestito al Leeds non era più parte della rosa bianconera ed era ritenuto sul mercato. Da dopo quel no però qualcosa è cambiato, lentamente McKennie si è ripreso la Juventus.Nel corso della preparazione estiva è stato fuori dalla rosa di Thiago Motta, alla ricerca di una sistemazione sul mercato. Poi la scelta di restare, rinnovare il contratto e ridursi l'ingaggio. Così McKennie ha convinto la Juventus a reintegrarlo ed ora è uno dei giocatori chiave dello scacchiere del tecnico bianconero. Pensate un po' il caso del destino, la Juventus in Champions League affronterà proprio l'Aston Villa, con l'asse Torino-Brimingham che in estate tanto era stato caldo.





