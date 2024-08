Per ridurre il costo dell'acquisizione di, lapropone allaalcune contropartite tecniche. Oltre a Weston(classe 1998), i bianconeri potrebbero offrire ancheMelo. Il regista brasiliano, ex Liverpool e Barcellona, ha già giocato in prestito alla Fiorentina la scorsa stagione. Tuttavia, la sua inclusione nella trattativa dipende dall'esito delle negoziazioni per Tanner Tessmann, centrocampista statunitense del Venezia (classe 2001). Se la trattativa per Tessmann non dovesse andare a buon fine, la Fiorentina è pronta a concentrarsi su Arthur come possibile alternativa per rinforzare il proprio centrocampo.