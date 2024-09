Arthur rimane alla Juventus? Le ultime sul futuro

La situazione paradossale diche è il secondo giocatore della rosa della) ma che da anni ormai non fa più parte del progetto. Il centrocampista brasiliano però al momento è ancora sotto contratto e non ha trovato una soluzione alternativa.La Juventus lo ha inserito in listama questo non cambia la posizione del club, che cercherà una destinazione per lasciar partire Arthur e risparmiare almeno parte dell'elevato ingaggio. Ecco perché nei prossimi giorni le parti cercheranno di capire quale destinazione può concretizzarsi anche se ne sono rimaste poche, ovvero quelle turche, in cui il mercato finirà il 13 settembre.