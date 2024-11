Secondo il Corriere dello Sport, lasta monitorando Lorenzocome possibile obiettivo per gennaio. Tuttavia, il club friulano non intende cedere l’attaccante a stagione in corso, rendendo l’operazione complicata. Per convincere l’Udinese a lasciar partire Lucca, la Juventus dovrà presentare un’offerta davvero irrinunciabile nella prossima finestra invernale di mercato. Al momento, il centravanti classe 2000 è considerato una pedina fondamentale per la squadra, rendendo poco probabile una sua partenza a breve termine.