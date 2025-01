Araujo Juve, la formula del trasferimento

La Juventus è pronta ad avviare i colloqui diretti con ilper Ronalddopo la Supercoppa, come riporta Fabrizio Romano. I bianconeri considerano l’uruguaiano una priorità per rinforzare la difesa e hanno già informato il club catalano del loro interesse, la settimana scorsa.La Juventus sta valutando diverse opzioni per l’acquisto del difensore, tra cui un accordo a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto, evitando invece un prestito secco o una soluzione con opzione. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, con la Juventus determinata a chiudere un accordo vantaggioso per entrambi i club. L'arrivo di Araujo sarebbe un rinforzo importante per la difesa bianconera, e l’obiettivo è definire una soluzione che soddisfi sia le esigenze della Juventus che quelle del Barcellona. La questione Araujo è oggi al centro dei pensieri e delle azioni della squadra di mercato bianconera.