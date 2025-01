Araujo Juve, le parole di Flick

Hansialza il muro e respinge le avances della Juventus . L'allenatore del, intervenuto in conferenza stampa, non si è sottratto di fronte alle domande di mercato e queste hanno riguardato anche il futuro di Ronald Araujo , nel mirino del club bianconero.Hansi Flick su Ronald Araujo e l’interesse della Juventus: “Lo voglio nella mia squadra, è uno dei migliori difensori che ci siano”.L’allenatore ha elogiato il giocatore uruguaiano, sottolineandone le qualità e il valore. “È tornato e disponibile a giocare. So che ci sono molte voci di mercato, ma Ronald è un grande professionista”, ha dichiarato Flick, lasciando intendere di voler trattenere Araujo nonostante l’interesse della Juventus. I bianconeri, infatti, sembrano pronti a formulare un’offerta per il difensore del Barcellona, considerato una priorità per rinforzare la retroguardia. Tuttavia, l’allenatore appare determinato a puntare su di lui per il futuro della squadra.