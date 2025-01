Alla scoperta di Ronald, potenziale colpo della. Ne ha parlato l'allenatore Raimondi a Radio Sportiva, è stato il vice di Diego Alonso sulla panchina dell'Uruguay."Credo che Ronaldo sia straordinario. Ho avuto la possibilità di lavorarci con lui in Nazionale. Al Mondiale non c'era perché stava rientrando ma uno così, con queste caratteristiche, raramente l'ho visto. Combina una velocità e una stazza fisica incredibile, faccio fatica a ricordarne altri così"."Ricordo una sfida contro Soteldo, un brevilineo, rapido, che avrebbe potuto mettere in difficoltà uno di oltre 190 centimetri. Invece Araujo scattava e cambiava direzione come uno di un metro e sessanta"."Non so se definirlo fragile: dal vivo fa paura, realmente, Diciamo che nell'ultimo periodo non è stato fortunato, a volte si combinano degli infortuni uno dietro l'altro. Ma non mi dà l'impressione di un giocatore fragile. Però Giuntoli non ha bisogno dei miei consigli, però Araujo è davvero molto forte".