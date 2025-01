Juve Araujo, quando scade il suo contratto?

Tra i nomi in lista per la difesa della Juventus, uno dei più ricorrenti negli ultimi giorni è quello di. Il difensore del Barcellona, secondo Fabrizio Romano, è l'obiettivo numero uno per i bianconeri che hanno bisogno necessariamente di rinforzare il reparto dopo i brutti infortuni di Bremer e Cabal, oltre all'uscita di Danilo, diventata ormai solo questione di tempo. Il Barcellona non ha ancora provveduto a dare una risposta, ma Araujo rimane comunque uno dei nomi più caldi per il mercato di gennaio della Juventus.Il contratto di Araujo con il Barcellona scade il 30 giugno 2026.