Juventus, spazio a un attacco inedito

Alle 18 va in scena il derby della Mole tra, con entrambe le squadre alle prese con infortuni e assenze importanti.e Paolo Vanoli hanno dovuto rivedere i loro piani, puntando su soluzioni alternative per affrontare una partita che si preannuncia combattuta.L'infermeria della Juventus resta affollata, con cinque indisponibili (Bremer, Cabal, Milik, Vlahovic e Conceição), uno squalificato (Locatelli) e Cambiaso non al meglio. Thiago Motta dovrà quindi cambiare volto alla sua squadra, affidandosi acome centravanti.La novità più attesa è il ritorno didal primo minuto: il brasiliano, che non partiva titolare in Serie A dal 19 ottobre contro la Lazio, potrebbe ricoprire diversi ruoli. Potrebbe essere schierato in mediana accanto a Thuram oppure avanzare sulla trequarti, lasciandoin mezzo al campo.In difesa,sarà ancora adattato a terzino sinistro, con Savona a destra e la coppia centrale composta da Gatti e Kalulu. Sulle fasce offensive,sembra favorito sua sinistra, mentre a destra spazio a Kenan, protagonista del derby d’andata con un gol di testa.