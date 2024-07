Lanon ha ancora perso la speranza di trovare un accordo con. Il calciatore francese dal 30 giugno non è più un giocatore della Juventus dopo la naturale scadenza del suo contratto, ma il futuro rimane molto incerto.Il classe 1995, attualmente impegnato con la Francia a Euro 2024, deciderà il proprio futuro al termine della rassegna continentale, come riferito da Sky. I bianconeri, dunque, rimangono in attesa che l'ex PSG prenda una posizione definitiva a proposito dell'offerta che il club bianconero gli ha fatto pervenire.