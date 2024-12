Il dato

La Juventus ritrova il successo in campionato imponendosi per 2-1 sul campo del Monza grazie a. Per i bianconeri si tratta della vittoria numero sette in questo campionato. La formazione di Thiago Motta, dunque, si conferma l'unica squadra di questa Serie A a non aver ancora perso una partita. La Juve è riuscita così ad allungare la sua striscia d'imbattibilità in Serie A che la proietta davanti a tutti tra i top campionati europei.La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 25 partite di campionato (9V, 16N): si tratta della serie aperta più lunga di match consecutivi senza sconfitta nei cinque maggiori campionati europei.





