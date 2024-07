Thiago Motta oggi ha svolto le visite mediche al JMedical e poi è andato al Training Center, dove ha incontrato anche Cristiano Giuntoli. Il nuovo tecnico della Juventus è arrivato a Torino ieri sera. Ad accoglierlo questa mattina diversi tifosi bianconeri, con cui l'allenatore si è fermato per fare foto e autografi. Non sono stati però gli unici a "salutare" Thiago Motta. Anche due ex calciatori della Juve, ovvero Angel Di Maria e Leonardo Bonucci hanno accolto il tecnico. L'argentino, che ha giocato insieme a Thiago Motta al Psg, ha risposto al video dell'arrivo di Motta alla Continassa pubblicato dalla Juve con un cuore e gli applausi. Bonucci invece ha pubblicato i cuori bianconeri.