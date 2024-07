Juventus, come assistere all'amichevole "in famiglia" con la Next Gen

Venerdì 12 luglio ore 12:00: fase riservata a tutti gli abbonati (Base, Under, Full e Star), senza prelazione sul posto. Ciascun abbonato potrà ottenere 2 biglietti, come detto a titolo gratuito, nei settori dell’Allianz Stadium che saranno disponibili al pubblico. Tutti i biglietti saranno emessi, anche per gli abbonati, in formato e-ticket.

Lunedì 15 luglio ore 15:00: biglietti a disposizione di tutti i tifosi.

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha chiarito le modalità per assistere alla partita "in famiglia" tra la squadra di Thiago Motta e la Next Gen, in programma il prossimo 6 agosto.La stagione dellaè cominciata con la preparazione agli ordini di misterche ha preso il via al JTC. Vi abbiamo annunciato tutti gli appuntamenti della preseason dei bianconeri, fra questi ci sarà anche laUn’amichevole che si svolgerà a tempi ridotti e che sarà una grande occasione per spingere i bianconeri verso l’inizio dei loro campionati, di Serie A e Serie C.dunque le porte dell’Allianz Stadium si apriranno e si potrà assistere, gratuitamente, all’evento a fortissime tinte bianconere.Potrete assicurarvi il vostro tagliando per assistere all’amichevole preseason a partire da oggi venerdì 12 luglio, secondo leBianconeri, vi aspettiamo all’Allianz Stadium!