In Svezia l'ultima amichevole prima dell'inizio della stagione



Disponibili i biglietti per Atletico Madrid-Juventus — JuventusFC (@juventusfc) July 25, 2024

Domani sarà la volta del Norimberga, ma l'amichevole in programma in Germania è solo la prima di quelle previste nell'estate della. Che infatti pensa già all'11 agosto, quando i ragazzi di Thiago Motta affronteranno l'in Svezia, a Göteborg, per l'ultima partita di preparazione al campionato che inizierà la settimana successiva, in casa contro il Como. Il club bianconero, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noto che iper la sfida contro gli spagnoli sono già in vendita, sul circuito Ticketmaster. Tutti i dettagli nel post qui sotto.