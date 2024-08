Juventus, allenamento 23 agosto: il report

Dal sito ufficiale della, il report dell'allenamento odierno in vista della trasferta di lunedì aDopo l'allenamento a porte aperte della giornata di ieri, giovedì 22 agosto, lasi è ritrovata nuovamente in mattinata per proseguire la preparazione della trasferta in Veneto, in programma lunedì 26 alle ore 20.45. A tre giorni dalla sfida sul campo dell'Hellas Verona, i bianconeri – dopo un'iniziale fase di riscaldamento – si sono focalizzati sudivisi per gruppi, per proseguire la sessione, poi, con esercitazioni tecniche, unae nuovamente lavoro fisico. Per domani l'appuntamento è fissato ancora una volta al mattino.