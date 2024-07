Prosegue a pieno ritmo il lavoro dellaa Herzogenaurach, quartier generale di Adidas.Ecco il report ufficiale del club sull'odierno: "Altra seduta di allenamento per la Juventus di mister Thiago Motta, che questa mattina è tornata in campo al centro sportivo diin vista del primo impegno stagionale contro i padroni di casa del Norimberga, gara in programma venerdì alle ore 17. Il gruppo ha svolto il programma di riscaldamento, concentrandosi poi sulla tecnica e sulla parte atletica; l’allenamento si è chiuso con la partitella finale. Per domani è previsto nuovamente un menu intenso: doppio allenamento".