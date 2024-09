Juventus, l'allenamento di mercoledì 4 settembre

Altra mattinata di lavoro alla Continassa, dove tra i giocatori dellapresenti per l'si è visto di nuovo anche Vasilije Adzic Ecco il report diffuso dal club tramite il proprio sito ufficiale: "Lavoro di campo anche oggi per i bianconeri, che si sono ritrovati alla Continassa al mattino. Il gruppo – con il quale ha ricominciato a lavorare anche Vasilije Adzic – dopo la consueta fase di riscaldamento, si è dedicato a lavori di forza specifici, per poi concentrarsi su esercitazioni uno contro uno e due contro due. Conclusione, come sempre, con la partitella. Domani in campo ancora al mattino".