Continua il lavoro alla Continassa, dove la pausa è tutt'altro che sinonimo di riposo. La squadra bianconera è tornata a lavorare inagli ordini di Thiago Motta e del suo staff anche nella mattinata di oggi, 3 settembre, "per continuare a fissare nel modo migliore i concetti da mettere poi in campo quando riprenderà la Serie A", come si legge sul sito ufficiale dellain una nota, che poi aggiunge: "Oggi, dopo il riscaldamento, il gruppo ha dunque lavorato su tecnica e possesso, senza dimenticare una fase dedicata a esercitazioni fisiche. Domani nuovamente in campo, al mattino".