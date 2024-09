DaLunedì 2 e martedì 3 settembre, la Juventus ospita all’interno delle sue strutture - dall’Allianz Stadium al JTC Continassa - l’ESSMA Pitch Management Workshop, un evento esclusivo che si concentra sulle tecniche avanzate e sulle strategie essenziali per la manutenzione di campi da calcio e rugby di alta qualità.Allianz Stadium che nelle scorse settimane ha vinto il Most Valuable Field della stagione 2023-2024: un premio particolarmente importante, perché a deciderlo sono proprio i protagonisti delle partite e riconoscimento che racconta la cura con cui viene mantenuto il nostro terreno di gioco.Il Workshop ESSMA 2024 è, dunque, un momento di incontro eccezionale per i professionisti che dedicano la loro attenzione alla cura dei manti erbosi e al loro mantenimento per garantire le migliori condizioni di gioco. Due giorni di lavori in cui si svilupperanno e approfondiranno tecniche e best practice utilizzate anche in Juventus, dall’allocazione delle risorse - con utilizzo efficiente di manodopera, materiali e macchinari - alle soluzioni economiche più funzionali.Particolare attenzione poi alle pratiche sostenibili, utilizzando le tecnologie più moderne e le innovazioni di ultima generazione per ottenere la miglior conservazione possibile dei campi: tutti argomenti che verranno approfonditi da Mattia Sarà, responsabile del Green Keeping di Juventus, coadiuvato in aula e nelle visite al campo Stadium e Green Center JTC da Alessio Forconi.Un’occasione per approfondire, migliorare e condividere competenze e conoscenza.