Juventus, come sono andate le partite in casa

L'sarà praticamente sold out anche per il derby della Mole di questa sera tra. Non accenna a rallentare, insomma, l'entusiasmo dei tifosi per l'avvio del nuovo corso targato Thiago Motta, che finora è stato contraddistinto da emozioni un po' altalenanti: dall'euforia della serata di esordio alla delusione per alcuni pareggi scialbi come quello casalingo contro il Parma, fino alla batosta - l'unica, almeno - subita nella notte del match lo Stoccarda.Ed è proprio in casa, ripensando in primis a quest'ultima sconfitta, che i tifosi bianconeri hanno vissuto alcuni dei momenti meno soddisfacenti della "nuova" Juventus: in Serie A, infatti, la squadra di Thiago Motta è riuscita a vincere solo contro ilall'esordio (3-0) e poi il 19 ottobre scorso contro la(1-0), limitandosi a un amaro 2-2 anche contro ilnell'ultima partita. In Champions League, invece, dopo il bel successo contro ilè arrivato il ko last minute contro lo, che ha un po' rallentato la corsa bianconera in Champions. Oggi l'opportunità di re-invertire la rotta e far felici i tanti presenti sugli spalti dell'Allianz Stadium, lato bianconero.