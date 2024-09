Juventus, le ultime su Weah e Thuram

Si riaprono i cancelli della Continassa, questa mattina la Juventus è tornata a lavorare agli ordini die del suo staff. La squadra bianconera, che deve ancora fare a meno di chi è impegnato con le Nazionali, comincia a mettere nel mirino la trasferta di Empoli, in programma sabato sera.La Juventus è tornata al lavoro in preparazione della ripresa del campionato, con buone notizie riguardo i possibili rientri di Khephren Thuram e Timothy. Entrambi i giocatori sono stati alle prese con infortuni muscolari nelle scorse settimane, ma il loro recupero procede positivamente. Sebbene, come riporta Sky Sport, si siano ancora allenati separatamente in vista della partita contro l'Empoli, il loro ritorno in gruppo appare ormai imminente.Ad oggi, difficile dire se potranno essere convocati contro l’Empoli. Le loro condizioni sono monitorate da vicino dallo staff medico della Juventus e solo l’evoluzione, giorno per giorno, dirà se saranno disponibili o meno.