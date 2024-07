Juventus, chi si sta allenando con la prima squadra: la lista

Di Gregorio

Perin

Pinsoglio

De Sciglio

Rugani

Djalò

Huijsen

Barbieri

Nicolussi Caviglia

Miretti

Locatelli

Arthur

Thuram

Soulé

I ragazzi della Next Gen con la prima squadra

Daffara

Savona

Muaheremovic

Pedro Felipe

Facundo Gonzalez

Barbieri

Comenencia

Rouhi

Hasa

Nonge

Adzic

Sekulov

Mbangula

Cerri

Pecorino

La stagione della Juventus è ufficialmente iniziata ieri, mercoledì 10 luglio. La squadra infatti si è riunita nel pomeriggio per svolgere il primo allenamento sotto la guida di. Nella mattinata e i giorni precedenti invece c'erano state le visite mediche di rito prima di iniziare la preparazione.A disposizione di Thiago Motta un mix tra giocatori della prima squadra e ragazzi della Next Gen. Sono infatti assenti coloro che erano impegnati con le nazionali per gli europei e la Copa America e che sono in vacanza prima di rientrare a Torino. Subito presente invece il nuovo acquisto, Khephren Thuram, che è stato ufficiallizato solamente ieri ma ha già lavorato insieme ai nuovi compagni. Di seguito i giocatori della prima squadra che in questi giorni si alleneranno con Thiago Motta.Insieme ai giocatori della prima squadra, Thiago Motta potrà valutare molti giovani della Next Gen o che rientrano dai prestiti (come Barbieri e Facundo Gonzalez). Si stanno allenando infatti con la prima squadra 11 ragazzi tra cui il nuovo acquisto Adzic, che nei piani del club, sarà inizialmente aggregato alla Next Gen ma con l'obiettivo di fare il grande salto. Ecco la lista dei giocatori della Next Gen che si allenerà in questo primo periodo con Thiago Motta.





