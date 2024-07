Juventus, gli allenamenti e i calciatori in vendita

Juventus, il caso Federico Chiesa

Quella di oggi è stata una giornata importante in casa Juventus . I bianconeri hanno ripreso ad allenarsi a Torino dopo il ritiro in Germania. Il gruppo si è compattato e tra i suoi ranghi ci sono anche quei calciatori che il club ha messo sul mercato.Alla Continassa, la Juventus gestisce in modo strategico i giocatori che ritiene essere sul mercato. Durante le sessioni di allenamento, Thiago Motta guida il gruppo unito nella preparazione atletica e nelle esercitazioni tecniche. Tuttavia, quando si passa alla fase tattica, alcuni giocatori vengono esclusi da questo lavoro specifico. Questi giocatori sono: Arthur, Rugani, McKennie, De Sciglio e Kostic, possono scegliere di continuare l'allenamento in palestra o di svolgere esercizi atletici con un preparatore dedicato, come riporta Tuttosport.Questa gestione permette alla Juventus di mantenere la preparazione fisica dei giocatori coinvolti in trattative di mercato, mentre il resto della squadra si concentra sugli aspetti tattici e tecnici del gioco. La separazione durante le sessioni tattiche aiuta a ottimizzare il lavoro del gruppo e a gestire le dinamiche legate alle trattative di trasferimento. Come vi abbiamo raccontato , discorso diverso per Federico Chiesa che svolge l’intera sessione di allenamento insieme al gruppo.