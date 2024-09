Chi sono i giocatori rientrati dalle nazionali?

Andrea Cambiaso

Federico Gatti

Nicolò Savona

Nicolò Fagioli

Kenan Yildiz

Tanti ritorni oggi al JTC pic.twitter.com/wXEF1Qz6iX — JuventusFC (@juventusfc) September 11, 2024

Lasi è allenata questa mattina alla Continassa, a tre giorni dalla sfida di campionato contro l'che vedrà i bianconeri impegnati alla Computer Gross Arena in occasione del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Tanti sorrisi da parte die il suo staff, soprattutto alla luce dei tanti calciatori che - ultimati gli impegni con la Nazionale - hanno fatto rientro nel quartier generale bianconero per preparare una fase della stagione molto delicata e intensa. Oltre ad alcuni Nazionali si sono rivisti anche, pienamente arruolabili dopo aver smaltito i rispettivi problemi fisici.





