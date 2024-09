La Juventus è scesa in campo sul terreno di gioco della Continassa per disputare una seduta d'allenamento mattutina nella giornata di martedì, in preparazione della ripresa del campionato che vedrà la Juventus di scena sul campo dell'Empoli alla Computer Gross Arena. Attraverso i propri canali ufficiali, il club bianconero ha diffuso alcune immagini della seduta svoltasi agli ordini di Thiago Motta e dell'interno staff tecnico. Si è passati da alcune esercitazioni di forsa alla tradizionale partitella finale, come di consueto ricca di goal.