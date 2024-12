Juventus, l'allenamento di martedì 3 dicembre

Dal sito ufficiale della Juve, le ultime dalla Continassa dopo il lunedì di riposo concesso alla squadra di Thiago Motta.È tornata al lavoro ladopo la trasferta di Lecce.Dopo tre gare esterne consecutive, i bianconeri tornano a giocare in casa. Il prossimo appuntamento che attende la squadra di Thiago Motta, infatti, è quello contro ilcon fischio d’inizio all’Allianz Stadium fissato alle ore 18.00 di sabato 7 dicembre 2024.Squadra in campo, dunque, in mattinata per iniziare a preparare la sfida contro gli emiliani: dopo l’iniziale fase di riscaldamento, il focus è andato su possesso palla ed esercitazioni tecniche. Successivamente, i giocatori non impiegati a Lecce hanno terminato la sessione odierna con una partitella.Per domani appuntamento al pomeriggio alla Continassa.