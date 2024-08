Cosa c'è di davvero diverso? Così, su due piedi: è un gioco. E quindi aumenta la corsa, e per questo cambia pure il piano di allenamento rispetto al passato. Si inizia dal lavoro a secco, di pura corsa, agli esercizi atletici più graduali. Non è vero che c'è sempre il pallone, almeno non adesso: si suda prima, ci si diverte poi. A corredo, la nuova frase cult di: "Di più. Almeno un po' di più". Di cuore, di testa, di grinta.E poi ce l'ha messo, il gruppo, quel qualcosa in più.5 aspetti però ci hanno rubato l'occhio. A partire dal nuovo volto. E proseguendo con chi si è fatto vedere meno…