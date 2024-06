Juventus, Allegri licenziato per giusta causa: ecco perché

Juventus, gli episodi contestati ad Allegri

I giorni dopo il comunicato

La decisione della Juventus difa ovviamente rumore ma non è in assoluto una sorpresa. Semmai è l'epilogo di mesi a dir poco complicati nel rapporto tra il tecnico e la società, culminati con gli episodi avvenuti durante e soprattutto nel post finale di Coppa Italia. Ma come si è arrivati a questa forte decisione del club bianconero?L'addio tra la Juventus ed Allegri ci sarebbe stato in ogni caso alla fine della stagione. Tutto è cambiato però la sera del 15 maggio, quando. Due giorni dopo la finale di Coppa Italia è arrivato il comunicato del club che ha spiegato i motivi dell'esonero: "L'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta."Gli episodi, ormai risaputi, a cui fa riferimento la Juventus nel comunicato sono in particolare due. Ovveromentre la squadra stava festeggiando in campo, con il tecnico che "invitava" il dirigente ad allontanarsi e quanto success. Proprio nel giorno dell'esoneroIn più, la Juve nel comunicato fa riferimento anche alla sfuriata dell'allenatore nei confronti dell'arbitro nel finale di partita.Già nel comunicato si capiva come la questione non fosse terminata ma che ci sarebbero state altre tappe della vicenda.Le parti in questo periodo, come raccontatohanno provato a trovare un accordo economico per arrivare ad una transazione in merito all'anno di contratto che Allegri aveva ancora con la Juve. Nessuna intesa però al momento con il club che ha detto "no" alla proposta avanzata dai legali di Allegri.E infine, l'ultima tappa (in attesa delle prossime) della vicenda con la Juventus che ha notificato ad Allegri il licenziamento per giusta causa.