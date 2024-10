Quella di oggi è una giornata a suo modo storica per la, tornata a partecipare dopo quattro anni a un' Assemblea dell'ECA . L'ultima volta - prima del caos scatenatosi nel calcio europeo con il progetto della Superlega fortemente sostenuto da- risaliva infatti all'8 settembre 2020, in piena pandemia: l'incontro si svolse da remoto, per ovvie ragioni, e fu aperto proprio dall'allora presidente del club bianconero, con un discorso introduttivo sulle pesanti perdite dovute al Covid. Ora un "nuovo inizio", alla presenza anche dinel suo nuovo ruolo di Head of Football Institutional Relations.