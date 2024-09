Juventus, l’indicazione di Magnanelli ad Alfonso Montero

Juventus Under 20, Thiago Motta osserva

La Juventus spalanca il portone principale per ripresentarsi – un anno dopo -, nell’Europa che conta. Doppia vittoria: quella larga della prima squadra e quella di misura dell’che certificano la volontà del club bianconero di volersi ritagliare un ruolo da protagonista.Prima che risuonasse la “musichetta” – sempre la stessa, al di là di qualche lieve variazione, e sempre le stesse emozioni -, all’Allianz Stadium, sono stati i ragazzi di mister Magnanelli ad inaugurare la giornata, a Vinovo. Vittoria percontro ile una compagine che mostra di aver già introiettato le indicazioni tattiche del nuovo allenatore e che, come sottolineato danel post match, soprattutto mette in campo serietà e volontà che ben si amalgamano con una dose di talento e qualità da non sottovalutare.Una vittoria importante che arriva grazie al goal di Alfonso Montero – lesto a sparare la palla in porta durante una mischia in area -, che, oltre la rete, è stato autore di un’ottima prova, insieme ai compagni del reparto arretrato.Interessante, soprattutto, è l’indicazione di mister Magnanelli, le richieste in campo sui compiti da svolgere. Un paragone che ormai è diventato di uso comune, tra i tifosi ma anche tra gli addetti ai lavori: Montero deve interpretare il ruolo “alla Calafiori”. E ieri questo si è visto molto bene, con il difensore che spesso è entrato dentro al campo per dare il via alla costruzione. Ha i piedi e il carattere per farlo, per questo non può stupire che gli venga chiesto questo.Un momento di relax, ma anche di studio, prima di fare il debutto in Champions League. Tra i tanti osservatori interessati della partita di Youth League c’era anche Thiago Motta. “Non guardo la carta d’identità” è il suo mantra, ma anche un messaggio ai giovanissimi: da Alfonso Montero che gioca “alla Calafiori”, a tutti gli altri ragazzi che si stanno mettendo in mostra, il mister della prima squadra osserva con attenzione. L’obiettivo è quello di essere la prossima sorpresa nella lista dei convocati della Juventus.