Non è una notizia, quella è arrivata da settimane,– via scadenza di contratto – dopo nove stagioni caratterizzate da 327 presenze e 16 reti.Eguagliato Pavel Nedved in qualità di calciatore straniero con più presenze nella storia della Vecchia Signora,trovando la via del goal all’ultimo atto con il Monza e, soprattutto, esibendo al popolo bianconero la Coppa Italia vinta contro l’Atalanta. Insomma, ci sono stati addii peggiori.Ora, per il 33enne ex Porto, una nuova avventura professionale. Ancora da decidere.. A fuoco lento, e senza optare per decisioni affrettate, AS prenderà la miglior decisione possibile.Saluti inevitabili, specialmente considerando come il calciatore verdeoro da un bel pezzo si fosse reso protagonista diAlla fine della fiera, comunque, resta il bello di un rapporto che – quantomeno nella sua fase embrionale – ha fatto le fortune di entrambe le parti.Prima un formidabile terzino sinistro a macinare chilometri sulla fascia sinistra. Poi un centrale duttile, onesto, ma senza grossi sussulti.Ma è tempo di voltare pagina. Decisamente.