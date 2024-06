Le parole del presidente Ferrero

Le parole di David Trezeguet

Juventus Academy World Cup é il torneo tra le Juventus Academies di tutto il mondo. Iniziato nel 2018, quest'anno giunge alla sua quinta edizione e vede il coinvolgimento di 36 Academies provenienti da 26 nazioni diverse per un totale di oltre 900 giocatori, in rappresentanza delle 99 Academies esistenti oggi. Dal 10 al 13 giugno le ragazze e i ragazzi si sfideranno tra Torino e la Val di Susa con la fase finale che si svolgerà all'Allianz Stadium."Benvenuti a tutti voi nella casa della Juventus, nella nostra casa, nella vostra casa. Oggi so che siete 36 Academis da 26 paesi diversi, copriamo tutti i continenti. 900 giocatori si affronteranno nei tornei previsti e la finale si terrà qua all’interno dell’Allianz Stadium. Da qui è un bellissimo spettacolo vedere tutti questi ragazzi di tanti paesi diversi uniti dall’amore per lo sport e dal marchio della Juventus che è organizzatrice di questa bellissima iniziativa. Grazie e buone giocate"."Ho giocato al vecchio Delle Alpi, uno stadio fantastico. Sono riuscito a scrivere un piccolo pezzo di storia…Il mio segreto? Lavorare molto durante la settimana, ascoltare i compagni e la motivazione, la spinta in più era giocare di fronte ai miei tifosi. La Juve è una famiglia, mi ha dato tutto anche a livello personale. Sono molto grato quando posso tornare a Torino e questi ragazzi hanno la possibilità di giocare delle finali qui in questo stadio e io non ho potuto. Prima di tutto devono divertirsi, vedo presente le famiglie e questo è molto interessante, perché siamo una famiglia. Vincerà il migliore, ma prima i ragazzi si devono divertire".10 giugno: cerimonia d'apertura11 giugno: prime partite dei gironi12-13 giugno: secondo round di partite13 giugno pomeriggio: finali13 giugno sera: cerimonia di chiusura