Juventus, vendita biglietti con Como, Roma e Napoli: i dettagli

Si avvicina l'inizio del campionato 2024-2025 e la Juventus ha messo in vendita i biglietti per le prime tre partite all'Allianz Stadium contro Como, Roma e Napoli. Di seguito il comunicato del club con tutti i dettagli per acquistare i biglietti."Bianconeri, siete pronti a tornare a casa?L'Allianz Stadium aprirà le proprie porte per il primo match ufficiale della stagione lunedì 19 agosto alle ore 20:45 – già martedì 6, però, il nostro stadio ospiterà la partita amichevole tra la Prima Squadra e la Next Gen – contro il Como e coinciderà con il primo incontro del nostro campionato.Roma e Napoli, invece, saranno i due big match successivi alla sfida contro i lariani tra le mura amiche. Verona ed Empoli, invece, le due trasferte in programma rispettivamente prima delle sfide contro giallorossi e partenopei.Anche per la partita contro la Roma la data e l'orario sono già stati fissati: l'appuntamento è per domenica 1 settembre alle ore 20:45.". Di seguito i dettagli pubblicato sul sito bianconero con le date e tutte le informazioni per le prime tre partite stagionali in casa.17 luglio: vendita riservata Member (J1897 + Black & White e Stadium)24 luglio: vendita libera17 luglio: vendita riservata J1897 Member24 luglio: vendita riservata Black & White e Stadium Member + abbonati 2024-2025 "Full" e "Star"31 luglio: vendita libera17 luglio: vendita riservata J1897 Member31 luglio: vendita riservata Black & White e Stadium Member + abbonati 2024-2025 "Full" e "Star"