Le parole di Giovanni, agente di Andrea, a Tmw:- "Abbiamo trovato subito un accordo. Del resto, quando delle persone intelligenti mettono in prima linea l'interesse comune rispetto a quello personale, i problemi si risolvono in modo rapido. Non si è guardato ai soldi, ma al progetto. La Juve è contenta di tenere Andrea e Andrea è contento di restare. In due giorni abbiamo chiuso".- "C'erano squadre importanti, di prima fascia, che hanno vinto le Champions. Ma secondo me la Juventus in pochissimi anni tornerà a essere la Juventus che conosciamo. Finalmente con Andrea possiamo dare continuità, non c'era motivo per cambiare squadra quest'anno".- "Credo di sì, Andrea lo conosce benissimo. Per fortuna abbiamo azzeccato la scelta l'anno scorso, quando Andrea doveva andare a giocare e forse non era ancora pronto a vivere un'esperienza come la Juve".