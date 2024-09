Afena Gyan Juve in prima squadra, cosa dice il regolamento

​Inserire fino a 26 calciatori

Soltanto 4 nati prima del 1° gennaio 2002 e tutti gli altri nati dopo il 31 dicembre 2001.

Fino ad un massimo di 7 calciatori che siano stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per meno di sette stagioni sportive (quindi non formati in Italia o provenienti dall'estero).

I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell’elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A

I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno aver disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A.

Nel rispetto di quanto previsto nei capoversi precedenti saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra.



Afena Gyan può giocare in prima squadra?

rappresenta un valore aggiunto per la nostra squadra; ci auguriamo che rimanga con noi ancora a lungo e che non venga subito promosso alla prima squadra (ndr, sorridendo)". L'allenatore della, Paolo, ha scherzato sulla possibilità che Thiago Motta possa prelevare il suo nuovo attaccante dalla formazione di Serie C. Al momento, però, tale eventualità non è nemmeno presa in considerazione.Nella compilazione delle distinte di gara una seconda squadra in Serie C potràAfena Gyan, con sole 48 presenze tra Serie A (40) e Coppa Italia (8), accumulate durante le sue esperienze con la Roma e la Cremonese, soddisfa tutti i requisiti per essere iscritto al campionato di Serie C. Pertanto, a condizione che non venga inserito nell'elenco dei 25 calciatori della rosa per la Serie A, avrà sempre la possibilità di scendere in campo anche con la prima squadra agli ordini di Thiago Motta.