Juventus, Adzic subito in prima squadra? Il piano

e si cercano rinforzi sugli esterni, senza dimenticare Riccardo Calafiori. In tutto questo però, la Juventus un colpo l'ha già fatto. Ed ètalento montenegrino che ha appena compiuto 18 anni. Cristiano Giuntoli si è mosso a gennaio, anticipando la concorrenza e chiudendo l'operazione.Adzic ha terminato la stagione al Buducnost Podgorica ed ora pronto a iniziare la nuova avventura con la Juventus. Il destino ha voluto che il classe 2006 si trovasse da allenatore, ovvero l'allenatore che poteva "strapparlo" ai bianconeri in inverno. Il Bologna infatti era stato ad un passo dall'ingaggiare Adzic, prima che la Juve sbarazzasse la concorrenza. Ecco,Con sei mesi di "ritardo", i due si troveranno a lavorare insieme. Non al Bologna però ma alla Continassa.Si, perchéNei piani del club, c'è l'idea di un percorso graduale, partendo quindi dalla Next Gen ma con la prospettiva di entrare a far parte della prima squadra in tempi non troppo lunghi.In quel caso, il talento turco iniziò addirittura in Primavera, prima di passare all'under 23 per qualche mese e fare il salto definitivo tra i "grandi" ad inizio della stagione 2023/2024.Una cosa è certa,Intanto, il primo passo sarà di vederlo alla prova con la prima squadra nel pre-campionato. La linea verde bianconera continua e tra i talenti talenti già presenti in rosa, se ne aggiungerà un altro.