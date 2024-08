Questa mattinasi è sottoposto a esami diagnostici presso il J|medical, che hanno rivelato una lesione di basso grado al muscolo retto femorale della coscia destra. Lo riportaPer valutare meglio l'entità dell'infortunio e stabilire una prognosi più precisa, saranno effettuati nuovi esami tra dieci giorni. Durante questo periodo, il giocatore seguirà un programma di riabilitazione e trattamento, sotto la supervisione dello staff medico del club. L'obiettivo è monitorare attentamente l'evoluzione della lesione e determinare i tempi di recupero più adeguati per garantire un ritorno in campo sicuro ed efficace.Stop sfortunato per il giovane calciatore della Juventus che si stava mettendo in mostra per conquistarsi un posto nella prima squadra bianconera. Stop fastidioso, ma nulla che preoccupi oltremodo.