Adzic Juve, il percorso

Adzic Juve, le prime impressioni

Classe 2006 con un futuro di grandissima prospettiva. Sì, e il presente? Ancora tutto da scrivere, ma con grande ottimismo. Nella giornata di ieri, la Juventus ha ufficializzato la firma di Vasilije Adzic : dal primo giorno di raduno, il giovane montenegrino si allena con la prima squadra, sotto lo sguardo attento di mister Thiago Motta e della dirigenza. C’è un percorso definito, ribadito dal club, ma si possono bruciare le tappe e come al solito le risposte in questo senso le dà il campo.Vasilije Adzic, classe 2006 montenegrino, è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e il suo percorso si svilupperà tra Prima Squadra e Next Gen: lo riporta il sito ufficiale del club bianconero. Scriveva questo, ieri, la Juventus nel suo comunicato ufficiale. Il percorso, ad oggi, è dunque ben definito: spola tra prima e seconda squadra, tra Thiago Motta e Montero.Come raccontato da Romeo Agresti sul canale Youtube de ilBianconero – durante la trasmissione in diretta BN LIVE-Rewind -, i primi feedback su Adzic sono ottimi. Quello che ha impressionato è la capacità di ragionare in campo e, soprattutto, le abilità tecniche. Impressioni ottime, dunque, e poi sarà Thiago Motta a decidere quando e come utilizzarlo nel corso di questa lunghissima stagione.