Adrien Rabiot, le sue condizioni

Tra le mura di Clairefontaine, lacontinua con il proprio percorso di avvicinamento a Euro 2024 che porterà, domani, la Nazionale transalpina ad affrotnare il Lussemburgo. Come annunciato dal ct Didier, salterà l'allenamento di questa sera - e quindi non giocherà l'amichevole domani -, lo juventino Adrien Rabiot . Per il centrocampista, non è il primo allenamento saltato per motivi fisici in questa settimana. Come riportano diversi media francesi, per Adrien Rabiot un piccolo fastidio muscolare che gli impedisce di scendere in campo con i compagni di Nazionale. Nulla di particolarmente preoccupante, il centrocampista lavora a parte per recuperare e dal ritiro francese non sembra filtrare particolare preoccupazione sulle sue condizioni.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.