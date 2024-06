Cristiano, il direttore tecnico della Juventus, è in piena attività sul mercato e sta operando con grande determinazione. Dopo aver concluso l'acquisto didall'Aston Villa, Giuntoli è ora concentrato su altri obiettivi, tra cui Teundell'Atalanta.Nonostante l'intensità delle trattative, Giuntoli non intende attendere la fine dell'Europeo per definire il futuro di Adrien. Il centrocampista francese è un punto di incertezza per la Juventus, e la dirigenza vuole chiarire al più presto la sua situazione per poter pianificare al meglio le prossime mosse sul mercato.L'approccio aggressivo e deciso di Giuntoli riflette la volontà della Juventus di rafforzare la squadra in modo significativo, evitando lunghe attese e incertezze. Con l'obiettivo di costruire una rosa competitiva per la prossima stagione, ogni decisione viene presa con rapidità ed efficienza.