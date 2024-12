La partita contro ilnon è stata solo una vittoria memorabile, ma anche un punto di svolta pere il suo approccio tattico. Per una volta, l’allenatore italo-brasiliano ha scelto di ampliare il suo bagaglio di conoscenze, abbracciando i principi dell’"italianismo" più spinto, una scelta strategica che ha premiato i bianconeri.In campionato, laè solita dominare il possesso palla con una media del 60,8%, ma contro il City ha drasticamente ribaltato la propria filosofia, controllando il pallone solo per il 31,1% del tempo. Nonostante questo, la squadra ha mostrato un’efficienza straordinaria: ha tirato in porta più degli inglesi (5-3) e persino più rispetto a quando guida il gioco.Questo approccio non solo ha garantito il successo, ma ha anche spalancato le porte a una Juventus diversa, capace di interpretare le partite in modo pragmatico e di adattarsi alle caratteristiche dell’avversario. Allo stesso tempo, ha rivelato un'altra sfumatura di Thiago Motta: un allenatore non più ancorato a un sistema rigido, ma pronto a piegare i dogmi tattici per ottenere il massimo dalla propria squadra.