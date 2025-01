Getty Images

Il commento di Adani su Locatelli

Tra i migliori in campo dic'èperfetto in entrambe le fasi di gioco. Il centrocampista italiano è sempre più al centro della squadra e si sta confermando uno dei giocatori con il rendimento più alto e costante della stagione bianconera.Di lui ha parlato anche Daniele Adani, che sui social ha fatto una riflessione su Locatelli: "Credo che Locatelli sia il centrocampista italiano più forte, per rendimento, in questa fase di stagione". Da quando Danilo è stato escluso, Locatelli è di fatto diventato il nuovo capitano della Juve, un riconoscimento che sta dimostrando di meritare sul campo.